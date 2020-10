Santos suspende contratação de Robinho, condenado por violação

O Santos, do Brasil, suspendeu a contratação do jogador Robinho que está envolvido num escândalo de violação.

O acordo entre o clube e o jogador tinha sido anunciado há seis dias mas carecia ainda de confirmação. A discussão por parte do Conselho Diretivo estava marcado para o dia 21.

A causa da suspensão do contrato é a revelação de trechos de uma sentença de primeira instância de um tribunal italiano que condenou Robinho por violação de uma mulher albanesa em janeiro de 2013.

A violação terá ocorrido em grupo, tendo Robinho e um amigo sido condenados pela sua parte no ataque.

Numa nota, o Santos afirma que “o Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália”.

O jogador também gravou uma mensagem nas redes sociais em que assegura a sua inocência: “Com muita tristeza no coração, venho falar para vocês que tomei a decisão junto do presidente de suspender meu contrato neste momento conturbado da minha vida.”

“Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube. Se de alguma forma estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Para os torcedores do Peixão e aqueles que gostam de mim, vou provar minha inocência”, diz.