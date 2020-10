Lech Poznan perde antes de receber o Benfica

O Lech Poznan perdeu em casa do Jagiellonia, por 2-1, na última partida antes de receber o Benfica para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O adversário dos encarnados, com Pedro Tiba no onze, tem seis pontos, em seis jornadas do campeonato polaco.

O tento que descontou o resultado foi apontado por Moder.

A partida com os encarnados está marcada para a próxima quinta-feira.

Por sua vez, o Rangers derrotou, fora, o Celtic, no clássico dos clássicos da Escócia, por 2-0. Goldson bisou.

Já o Standard Liège, da Bélgica, outro dos adversários do Benfica no Grupo D, empatou 1-1 em casa com o Club Brugge.