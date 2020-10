Félix da Costa celebra título da Fórmula E com desfile pelas ruas de Lisboa. Veja as imagens

“Isto é quase como governar um país. Temos de começar a pôr as sementes cinco, 10 anos antes e depois as coisas começam a aparecer. Fazemos quase todos parte da mesma geração e, por isso, estamos todos a dar frutos no mesmo ano. Acho que nunca foi um problema de talento, mas talvez de oportunidades”, frisou, destacando também outros desportos, como o surf (Frederico Morais), golfe (Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia), ténis (João Sousa) e as modalidades olímpicas.