Revisão constitucional. O que quer o Chega e o que dizem os constitucionalistas?

O líder do Chega admite que “quer fazer uma rutura com a Constituição”. O penalista Paulo Saragoça da Matta rejeita a prisão perpétua, a castração dos abusadores de menores e os trabalhos forçados dos presos. Jorge Bacelar Gouveia concorda e considera “repugnantes” as propostas de André Ventura.

Bacelar Gouveia só consegue concordar com o voto obrigatório. Entende, por outro lado, que” é positivo ter-se aberto um processo de revisão, porque é preciso fazer alterações na Constituição”.

Teresa Violante defende que temos de ver que limites, que "regras do jogo" queremos aceitar.