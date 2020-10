Rúben Amorim avisa que João Mário "também vai ter de lutar" para jogar

Rúben Amorim está satisfeito com a contratação de João Mário, no entanto, avisa que o médio internacional português terá de lutar, como qualquer outro jogador, para ter um lugar no onze do Sporting.

"O João Mário é um atleta com muita qualidade e experiência. Não digo que seja um jogador com um estatuto, mas que traz coisas diferentes à equipa é evidente. Agora, ele também vai ter de lutar para agarrar um lugar", frisou o técnico, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Emprestado pelo Inter de Milão, João Mário veio ocupar o lugar de Wendel, que rumou ao Zenit. Também deixaram Alvalade jogadores como Mathieu e Acuña e entraram elementos como Feddal e Porro.

Amorim está "contente" com o plantel que tem à sua disposição e que a "revolução" operada foi programada ao pormenor, tendo em conta a "fase difícil" em que o clube se encontra a nível financeiro:

"A revolução não começou no verão, mas já no decorrer da temporada anterior. Fizemos uma avaliação do grupo. Sabíamos que queríamos fazer esta revolução. Temos muitos jogadores da formação que têm de ser acompanhados por outros com uma experiência diferente. Contratámos jovens talentos do campeonato. Dentro das limitações, estou claramente contente. Foi uma coisa muito bem pensada."

