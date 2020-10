"João Mário tem vontade de se estrear diante do FC Porto"

Com muitos clássicos Sporting-FC Porto no currículo, Litos considera que o jogo deste sábado, no Estádio de Alvalade, é uma verdadeira incógnita, desde logo devido a todas as limitações relacionadas com a pandemia da Covid-19.

Para além disso, Litos recorda, em Bola Branca, que os dois plantéis tiveram jogadores em várias seleções e não se sabe em que condições regressaram aos respetivos clubes e porque a ausência de público é marcante dum desafio com estas características.

Ainda assim, no entender do antigo médio leonino, não deixará de ser um jogo apaixonante para todos os intervenientes diretos e para os amantes do futebol.

"É daqueles jogos em que todos os futebolistas querem estar presentes. Mas, certamente, existirá cansaço daqueles que estiveram nas seleções e fizeram viagens longas. Há muitas incógnitas, mas será sempre um grande clássico. O Sporting está a crescer, o FC Porto é muito forte mas vem de uma derrota que pode deixar marcas. Aguardo para ver qual a postura, a determinação e vontade de ganhar de cada equipa", referiu,

A vontade de João Mário e a agradável surpresa Matheus Nunes

Nesta entrevista a Bola Branca, Litos mostra a convicção de que João Mário se pode estrear no jogo com o FC Porto. Vontade não faltará ao médio que que chegou, por empréstimo, do Inter de Milão.

"O João Mário tem o desejo de voltar a vestir a camisola do Sporting e muita vontade de se estrear já neste jogo diante do FC Porto. É um grande profissional e chega preparado para competir. Vai trazer qualidade e experiência à equipa", considera.