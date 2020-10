Clássico temporão em alvalade

Numa altura em que ambas as equipas ainda estão em construção, Sporting e FC Porto vão encontrar-se no estádio Alvalade neste sábado à noite.

Trata-se de um muito prematuro clássico que chega quando certamente nem uns nem outros desejavam que acontecesse.

Pelo meio avolumam-se as dúvidas sobre o que poderá verificar-se no recinto leonino, por via de circunstâncias facilmente reconhecíveis.

Do lado dos leões, há todo um panorama que deriva das dificuldades de Rúben Amorim em arquitetar uma equipa que lhe dê amplas garantias. Os meios de que dispõe poderão revelar-se insuficientes, não obstante, nos últimos dias, terem sido incluídos no plantel reforços com os quais certamente não contava.

Quanto aos portistas, há também problemas que os últimos dias do mercado criaram, sobretudo com as saídas de Danilo e de Alex Teles, duas peças que foram sempre fundamentais na estratégia de Sérgio Conceição, e às quais se podem juntar Aboubakar e Zé Luis.

É verdade que o treinador portista dispõe de alternativas, algumas das quais poderão, no entanto, acusar falta de entrosamento, que só o tempo poderá ajudar a construir.

Por todas estas razões não são recomendáveis previsões a esmo, porque subsistem ainda outras questões que não são menos relevantes.

Por exemplo, que Porto estará em Alvalade no sábado? Aquele que nas primeiras duas jornadas desbaratou os adversários, ou o que foi derrotado de forma incrível na terceira ronda, no seu próprio estádio, pelo Marítimo?

E o Sporting? Será que vai funcionar do mesmo modo, como aconteceu nos jogos oficiais disputados até aqui? Claro que, ressalve-se, os adversários que defrontou não estão ao mesmo nível daqueles que couberam ao seu adversário nortenho.

Esperemos então, expectantes, pelo espetáculo de Alvalade, com a certeza de que só voltaremos a ter novos clássicos apenas a 17 e 31 do próximo mês de Janeiro.

E até lá muita água correrá debaixo das pontes.