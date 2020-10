Logótipo da Jornada Mundial da Juventude 2023 criado por jovem portuguesa

“Como nos diz a passagem, Maria não se acomoda e vai visitar a prima. É esse o convite aos jovens : que não se acomodem , que façam acontecer , que construam e não deixem o destino do mundo nas mãos dos outros. Precisamos todos que os jovens tomem o mundo nas suas mãos”, afirma a vencedora do concurso.

Beatriz Roque Antunes estudou Design na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e também em Londres. Trabalha atualmente numa agência de comunicação, em Lisboa. A concorrer a seu lado, no concurso internacional promovido pelo Comité Organizador Local (COL), estiveram centenas de candidatos, provenientes dos cinco continentes.

A triagem inicial dos trabalhos foi feita por uma equipa de académicos da Universidade Católica Portuguesa, que selecionou as 21 melhores propostas, depois avaliadas por profissionais da área do marketing e da comunicação.

Estes profissionais elegeram, então, três finalistas, tendo o Dicastério para os Leigos, Família e Vida selecionado a proposta vencedora.

Primeira JMJ realizou-se há 34 anos

A revelação do novo logo é feita no dia em que se assinala a eleição do Papa João Paulo II (em 1978), que criou o evento.

Neste dia 16 de outubro, será também lançado o site da JMJ, disponível em www.lisboa2023.org.

É a primeira vez que a Jornada Mundial da Juventude se realiza em Portugal.

Após o lançamento do logotipo, e ainda este ano, o Comité Organizador Local, juntamente com as dioceses portugueses, prepara um conjunto de ações de divulgação baseadas no tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”. Estas iniciativas de mobilização juvenil terão um âmbito local.