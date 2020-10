Imprensa de Inspiração Cristã lamenta ausência de “medidas de apoio”

A Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC) manifesta “profundo desagrado” perante a ausência de “medidas de apoio” no Orçamento do Estado (OE) para 2021, apesar das propostas apresentadas ao Governo.

“É com profundo desagrado que a AIC – Associação de Imprensa de Inspiração Cristã constata que a proposta do Orçamento do Estado para 2021, apresentada pelo Governo na Assembleia da República, não reflete nenhuma melhoria para a imprensa regional, setor extremamente importante para o fortalecimento democrático e da coesão do país”, afirma o presidente da AIC, Pedro Ribeiro, em comunicado.

A Associação de Imprensa de Inspiração Cristã indica que apresentou ao Governo propostas “em devido tempo” e lamenta que nenhuma tenha sido acolhida, acrescentando que “o OE para a imprensa regional é igual ao documento em vigor para este ano, não refletindo a gravíssima crise causada pela epidemia e que atingiu fortemente este setor da comunicação social”.

De acordo com Paulo Ribeiro, presidente da AIC, foram apresentadas ao Governo “apenas três medidas urgentes”.

“Infelizmente, nenhuma das propostas foi contemplada pelo Ministério da Cultura, ao contrário de outros setores debaixo da mesma tutela que viram, felizmente, aumentar os apoios estatais, pelo que o nosso grau de preocupação é agora muito maior, dada a magnitude dos problemas que afligem a comunicação social”, lamenta Paulo Ribeiro.

No entender de Paulo Ribeiro, o Orçamento do Estado para a imprensa regional “não protege as pessoas e não apoia nem a economia, nem o emprego”.

Nos próximos dias a AIC vai procurar junto dos partidos com assento parlamentar “explicar as consequências nefastas que a ausência de alterações das políticas públicas, traduzidas neste documento, irá trazer para a imprensa regional em 2021”.

A Associação de Imprensa de Inspiração Cristã representa cerca de 170 títulos de jornais e revistas, com uma tiragem média mensal de cerca de dois milhões de exemplares.