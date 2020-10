Arcebispo de Évora pede "momentos que nos unam" e não divisão no 1 e 2 de novembro

Com a proximidade dos dias de Todos os Santos e dos Fiéis Defuntos, a 1 e 2 de novembro, respetivamente, o arcebispo de Évora, pede “sensatez e humanidade.”

A diocese que dirige vai seguir as orientações Conselho Permanente da CEP, do qual faz parte. D. Francisco Senra Coelho considera que “não é necessário na nossa arquidiocese fazer mais recomendações do que aquelas que já existem”, ao mesmo tempo que lembra que a Igreja “não tem responsabilidade no controle de entradas das pessoas no cemitério.”

Em declarações à Renascença, o prelado diz-se preocupado com as famílias a quem não foi possível, por causa do confinamento, acompanhar os seus defuntos.

“Eu veria com preocupação se alguma autarquia decidisse encerrar os cemitérios nesta ocasião. Deve ter-se cuidado para que não entrem mais pessoas do que as que são possíveis estar nos cemitérios, mas não me pareceria bem, que as pessoas que não tiveram oportunidade de se despedir, naquela altura, no sentido profundo do luto dos seus entes queridos, não tivessem agora a oportunidade de se aproximar das suas campas”, afirma, o arcebispo.

“Julgo que este momento exige muita sensatez, muita humanidade, a todos, aos autarcas e às pessoas que tem os seus entes queridos no cemitério”, sublinha.