Sérgio teve dificuldades em preparar o clássico. "Tive sete jogadores em duas semanas"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admite que teve muitas dificuldades em preparar o clássico, devido à ausência dos jogadores internacionais. No entanto, o técnico recusa desculpar-se e aponta a uma vitória em Alvalade, contra o Sporting.

"Trabalhei com sete jogadores nestas duas semanas. Foram chegando, aos dois e três de cada vez, o que dificulta a preparação do jogo. Mas isso tem de ficar para trás e agora é olhar para o treino de hoje e o jogo de amanhã", disse.

O técnico destaca ainda o cansaço que os jogadores internacionais podem estar sentir, depois de vários jogos na seleção e longas viagens de regresso ao Porto.

"Tenho dificuldade ainda em perceber o estado de alguns jogadores. Alguns fizeram viagens longuíssimas, outros com muitos minutos em cima na seleção. Sei o que quero para o jogo, no que planeamos como estratégia e conhecimento do adversário, a dinâmica e a forma como se apresenta regularmente", explica.

Ainda assim, Sérgio recusa encarar as dificuldades como possível desculpa para um mau resultado e assume as responsabilidades: "Tudo neste momento torna as coisas mais difíceis. Mas isto não é desculpa. Nunca me desculpei com lesões ou jogadores castigados, nunca o fiz. O que conta é amanhã e o treinador, que vai lá estar para assumir o resultado, seja positivo ou negativo".

Conceição gosta "de andar no fio da navalha"

Questionado sobre uma possível pressão adicional, depois da derrota contra o Marítimo na última jornada, Sérgio Conceição reage com ironia e diz que tem "testes" há três temporadas.

"Quando cheguei há três époocas, disseram que o meu primeiro jogo era um teste importante, depois três jornadas depois mais um teste, quando começou a Liga dos Campeões era outro teste. Tive testes nos três últimos anos, gosto de me sentir no fio da navalha, de ir à luta e ter esses desafios. Sou um lutador por natureza. Nem sempre faço bem as coisas, mas faço em consciência que tenho fazer o meu melhor com dedicação e ambição", diz.

Sérgio Conceição admite, no entanto, a importância de uma vitória contra um rival direto na luta pelo título e não faz previsões sobre a temporada do Sporting.

"Espero um Porto ganhador, como na época passada. Não me cabe comentar nem fazer balanços sobre os adversários. É um jogo que valem três pontos, contra um concorrente direto, que é um histórico candidato ao título. Seria um vitória importante para nós, mas não são três pontos diferentes de outros três mais para a frente", termina.

O Sporting recebe o FC Porto, no sábado, às 20h30, em Alvalade, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.