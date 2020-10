Sérgio e o mercado. "Não podemos estar super felizes quando perdemos jogadores importantes"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto reconhece que não está totalmente satisfeito com o mercado de transferências, uma vez que perdeu jogadores importantes na reta final do mesmo, como Alex Telles para o Manchester United e Danilo Pereira para o Paris Saint-Germain.

Em conferência de imprensa, o técnico do FC Porto fala na obrigatoriedade de vencer devido às dificuldades financeiras que o clube atravessa e das dificuldades de um clube português segurar os melhores jogadores.

"O treinador é um eterno insatisfeito. É o mercado que é, não podemos estar super felizes quando se perdem jogadores muito importantes na dinâmica da equipa, mas é normal, temos de respeitar o mercado. Sabemos a dificuldade mundial, mais ainda no nosso país e no nosso clube, que está sob a alçada do 'fair-play financeiro'", explica.