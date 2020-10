Marchesín regressa a tempo do clássico de Alvalade

Agustín Marchesín foi a grande novidade do treino do FC Porto desta sexta-feira, que concluiu a preparação para o clássico com o Sporting, a contar para a quarta jornada do campeonato.

O guarda-redes argentino está recuperado da lesão que o arredara da jornada anterior, frente ao Marítimo. Sérgio Conceição pôde, portanto, contar com todos os jogadores, visto que os internacionais também já regressaram todos das respetivas seleções.

Quem não regressa tão cedo são Marcano e Mbaye, que continuam a recuperar de lesões de longa duração. Ambos fizeram tratamento, a que o central espanhol juntou trabalho de ginásio.

O Sporting-FC Porto está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio de Alvalade. Clássico com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.