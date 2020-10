Quebra no turismo. “Fátima já alimentou o país e a região”, lembra PSD

O objetivo do PSD ao pedir o debate de urgência sobre a "situação económica e social atualmente vivida em Fátima” era que "todos percebessem o problema específico” daquela região.

Segundo os sociais-democratas, o turismo sofreu, em Fátima, uma quebra ainda maior do que no resto do país, com as respetivas consequências no comércio e restauração, e uma subida do desemprego acima da média no concelho de Ourém.

“Dos 700 mil turistas que dormiam anualmente em Fátima qual era a sua origem? Provinham do continente asiática, vinham da Coreia do Norte e da China. Da Europa, vinham de Itália e de Espanha. Do continente americano, vinham dos Estados Unidos e do Brasil. De todos estes países, como podem imaginar, desde a Covid-19, as quebras rondam os 99%”, afirmou o deputado João Moura nesta sexta-feira.

O social-democrata usou mesmo a expressão “buraco negro” para descrever a situação em Fátima “nos próximos anos”.

Lembrando que “Fátima já alimentou o país e a região”, o deputado pediu ao Governo que agora ajude a região.