PSD entrega diploma quase igual ao do Governo para tornar máscaras obrigatórias na rua

O PSD entregou esta sexta-feira no Parlamento o diploma que impõe a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, praticamente idêntico ao do Governo, retirando as referências à aplicação Stayaway Covid e acrescentando um período de vigência.

A principal diferença no projeto do PSD em relação à proposta do Governo é que os sociais-democratas limitam a vigência da obrigatoriedade das máscaras a 120 dias após a entrada em vigor da lei, mas “sem prejuízo da eventual renovação” da medida.

Por outro lado, os sociais-democratas acrescentam um novo artigo, que determina que o diploma se aplica “nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, com as devidas adaptações, atendendo às especificidades regionais, mediante decisão do respetivo Governo Regional”.

Tal como tinha anunciado na quinta-feira o presidente do PSD, Rui Rio, os sociais-democratas retiram, em relação à proposta de lei do Governo, o artigo que impunha a obrigatoriedade da utilização da aplicação informática.