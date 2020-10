Pinto da Costa. O não-candidato a Belém culpa Marcelo por não haver regionalização

Não é candidato a Belém, mas aponta o dedo a Marcelo. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, diz que, se não há regionalização em Portugal, a culpa é do Presidente da República.

Quanto ao Governo, Pinto da Costa diz manter uma boa relação com António Costa, mas, “em termos governamentais, é óbvio que não posso estar de acordo com todas as ações”. Nomeadamente, as relativas ao futebol: “discordo totalmente”.

“O FC Porto pagou, desde que começou a pandemia, quase 20 milhões”, atirou, considerando a proibição de público nos estádios “incompreensível” e responsável pela crise financeira nos clubes.

“Temos aqui camarotes que são de famílias. Quer dizer, a família não pode vir aqui ver um jogo no camarote, mas pode estar em casa ou ir ao cinema ou restaurante”, criticou.

“Se calhar, alguns dá-lhes mais jeito que não estejam lá os adeptos. Se tivesse adeptos que vinham cá para me insultar, não os queria cá”, rematou em jeito de provocação.