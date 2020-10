Chega quer prisão perpétua e castração na Lei Fundamental. "Repugnante", diz constitucionalista

Paulo Saragoça da Matta rejeita a prisão perpétua, a castração dos abusadores de menores e os trabalhos forçados dos presos e diz que “ficaria muito chocado se a lei portuguesa viesse a permitir semelhante coisa”. O advogado da área criminal não está de acordo também com a eliminação dos limites materiais à revisão da Constituição, com exceção da forma de Governo. Aceita também oportuno o debate em torno da progressividade dos impostos sobre o rendimento. Lembra que quando foi estudante de Direito “uma taxa de 33% já era considerada confisco”, sendo que agora o escalão mais alto entrega aos Estado 48% do seus rendimentos.

As propostas do Chega em matéria criminal são liminarmente rejeitadas pelo penalista Paulo Saragoça da Matta. O advogado penalista recusa qualquer forma de punição definitiva, ”porque o erro judiciário existe” e lembra que “a integridade física não é livremente disponível". "Nem pela vontade do próprio abusador sexual, poderíamos aplicar a castração como pena acessória”, argumenta.

O líder do Chega diz que ”não lhe restou outra alternativa que não fosse avançar com um projeto de revisão constitucional .Porque sempre que apresentava um projeto lei, ele não era admitido por violar a Constituição”.

Uma das suas propostas é acabar com o artigo que fixa os limites materiais à revisão constitucional, para “quando tiver a maioria poder mudar livremente a Constituição, sem estar amarrado a uma matriz” em que não se revê e de que fazem parte, por exemplo, a forma republicana de governo. Mas também a independência dos tribunais, a liberdade de expressão ou a laicidade do Estado.

Em declarações ao programa “Em Nome da Lei” da Renascença , o deputado André Ventura, do Chega, admite que “quer fazer uma rutura com a Constituição”, começando por quebrar todos os tabus em matéria da sua revisão.

As propostas do Chega em matéria penal são também rejeitadas por Jorge Bacelar Gouveia que as considera mesmo “repugnantes” .O constitucionalista entende, no entanto, que” é positivo ter-se aberto um processo de revisão, porque é preciso fazer alterações na Constituição”.

Das propostas do Chega, merece a sua concordância o voto obrigatório. Mas Jorge Bacelar Gouveia já “não aceita que se eliminem os limites materiais à revisão da Constituição”, porque isso seria acabar com a nossa matriz jurídico-constitucional.



“Eu não estou a defender”, diz o antigo deputado do PSD, “que o povo não seja soberano, mas então é preciso assumir a despesa de fazer uma rutura constitucional porque não podemos retirar da Constituição aquilo que dela faz parte a título identitário”. Isto, ”além do sinal que estamos a dar às pessoas". Do artigo 288 fazem parte uma série de garantias. “Então estamos a dizer às pessoas que acabam a independência dos tribunais, a separação das Igrejas do Estado, a liberdade de expressão”, pergunta o professor de Direito Constitucional.

A constitucionalista Teresa Violante adianta que, numa análise de Direito Comparado, se conclui que nem todos os países têm limites de revisão da Constituição tão alargados quanto o nosso, mas têm outros mecanismos que impedem que uma maioria que se forma num determinado momento possa alterar a matriz constitucional. Defende que “nem todas as ideias apresentadas pelo Chega podem ser discutidas no mesmo plano“. Não vê ”qualquer problema na admissibilidade da questão da progressividade fiscal” e admite mesmo discutir a questão da extensão da nacionalidade originária, que já é uma exigência para o Presidente da República, para os cargos de primeiro-Ministro e ministro de Estado.

No entanto, ”há outras propostas que não são possíveis sem uma rutura de regime”. Teresa Violante defende que ”não é possível fazer uma transição de regime para a monarquia no quadro da Constituição portuguesa, nem a aplicação de certas penas que podem ser consideradas degradantes como a castração química”. A professora universitária lembra também que ”a questão não pode ser discutida apenas no âmbito constitucional” por causa dos sistemas transnacionais de que Portugal faz parte, como a União Europeia e o Conselho da Europa.

