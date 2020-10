StayAway Covid. Feitos mais 1,6 milhões de downloads, inseridos 179 códigos

Veja também:

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, revelou que a aplicação StayAway Covid foi descarregada por 1.683 milhões de pessoas.

Na habitual conferência de imprensa para acompanhar a evolução da pandemia, o secretário de Estado revelou ainda que 179 pessoas inseriram o código respeitante a um teste positivo.

O governante foi questionado sobre se a proposta do Governo no que diz respeito à obrigatoriedade de instalação da aplicação podia também abranger a obrigatoriedade de se inserir o código de caso positvo. Diogo Lopes recordou que "esse debate foi enviado pelo Governo para a Assembleia da República", considerando que é no Parlamento "que esse debate deve ser realizado".

Nesta conferência de imprensa, Diogo Lopes reconheceu o crescente número de casos positivos, apelando que não é tempo "de baixar a guarda" e repetiu que o que está ao alcance de todos é "distanciar, lavar as mãos e usar máscara".

Portugal regista esta sexta-feira 2.608 novos casos de infeção com o novo coronavirus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia de covid-19, e 21 mortos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o terceiro dia consecutivo que Portugal tem mais de dois mil novos casos, após os 2.072 registados na quarta-feira e os 2.101 na quinta.