Marcelo admite medidas "radicais" como recolher obrigatório e não exclui estado de emergência

“Ninguém quer que se vá para essas fórmulas radicais, agora, para isso é preciso que as pessoas façam um grande esforço para que pequenas medidas, ou medidas mais limitadas, sejam aplicadas. De cada vez que se diz que é preciso tomar medidas e as pessoas dizem que esta não pode ser, a outra também não... quando se raciocina assim, está-se numa posição que pode ter um risco muito grande.”

Deve, sim, concentrar-se em impedir que a atual situação epidemiológica piore, porque "se o número de mortos disparar para várias dezenas", estaremos a braços com "um problema grave".

O chefe de Estado destaca que existem três indicadores importantes no que toca à situação epidemiológica de Covid-19 em Portugal – o aumento do número de infeções, o aumento do número de internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) e o número de óbitos.

E sobre este último, alerta que, "se o número de mortes disparar para várias dezenas por dia, aí teremos um problema grave que atravessa toda a sociedade portuguesa".

Esta sexta-feira, o boletim diário Covid-19 emitido pela DGS registou novos recordes de novos infetados (2.608) e de mortos em 24 horas (21).

Face à situação, Marcelo pede que não se perca tempo a debater propostas como o uso obrigatório de máscara nas ruas ou da app StayAway Covid.

O Presidente assume que esta última medida proposta pelo Governo ao Parlamento "é discutível em termos de constitucionalidade", mas "não vamos perder tempo com uma decisão indefinida", remata.

Se a proposta de lei for enviada para o Tribunal Constitucional, haverá uma decisão "em 15 dias ou o mais rápido possível para não termos uma discussão que vai durar meses", adianta Marcelo. "Vamos ver como é que a Assembleia da República vota."