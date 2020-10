Madeira com seis novos casos totaliza 106 situações ativas

Veja também:

A autoridade regional de saúde da Madeira anunciou que foram esta sexta-feira registados seis novos casos positivos de Covid-19, todos importados, existindo mais oito doentes recuperados e um total de 106 situações ativas no arquipélago.

“Hoje há seis novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 310 casos confirmados de Covid-19” nesta região autónoma, refere o boletim epidemiológicos divulgado pelo Instituto da Administração de Saúde da região (IAsaúde).

No mesmo documento, este instituto menciona que estes são “casos importados”, sendo quatro provenientes do Reino Unido, um da Bélgica e outro da Venezuela.

O instituto acrescenta que, além destes novos casos, “ainda há a reportar nove situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde” insular, decorrendo as correspondentes investigações.

Também menciona que existem “oito novos casos recuperados”, perfazendo 204 o número das pessoas que foram dadas como curadas da infeção pelo novo coronavírus

“Até ao dia 16 de outubro, foram contabilizadas na Madeira 1.770 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram”, destaca.

O IASaúde realça que dos 106 casos ativos existentes no arquipélago, uma centena são importados e foram “identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira”, sendo seis de transmissão local.

Sobre estes doentes, assegura que estão a cumprir quarentena, 59 em isolamento numa unidade hoteleira, 47 em alojamento próprio, existindo uma peço que se encontra internada na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, que “teve alta”.