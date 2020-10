Lar em Alvaiázere com 30 idosos e dez funcionários infetados

Veja também:

O Município de Alvaiázere informou esta sexta-feira que 30 utentes e dez funcionários da Associação da Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria testaram positivo ao SARS-CoV-2, registando-se ainda um caso inconclusivo.

Numa nota de imprensa, a Câmara de Alvaiázere, no distrito de Leiria, revelou que efetuou cerca de 150 testes aos utentes, funcionários e dirigentes da Associação da Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria.

Dos 76 utentes, 30 estão positivos, assim como dez funcionários, de um total de 73. O caso inconclusivo irá repetir o teste.

Embora a instituição possua duas Estruturas Residenciais para Idosos, os casos estão todos concentrados em apenas uma, denominada localmente por “Lar I”, que acolhe 48 utentes, explicou ainda a nota, salientando que os idosos institucionalizados estão “todos assintomáticos”.

A autarquia liderada por Célia Marques (PSD) referiu que foram ativadas, pelo Instituto da Segurança Social, as Brigadas de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha Portuguesa, que vão reforçar a prestação de cuidados de enfermagem.

“Neste momento, a associação consegue assegurar o normal funcionamento das suas valências, com o seu quadro de pessoal. Contudo, em caso de necessidade, as Brigadas de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha Portuguesa procederão, também, ao reforço do pessoal”, lê-se no comunicado.