INESC-TEC pede a instituições que se aliem para dados na StayAway Covid coincidirem com infeções

O administrador do instituto do Porto responsável pela aplicação ‘StayAway Covid’ defendeu esta sexta-feira a necessidade de as instituições de saúde e os laboratórios se “aliarem” para que os códigos gerados no sistema da app coincidam com o número de infeções.

Em declarações à Lusa, Rui Oliveira, administrador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) defendeu hoje a necessidade de se “aliar o sistema” para que os profissionais de saúde, quer de instituições quer de laboratórios, produzam códigos e que os mesmos coincidam com o número de novas infeções com SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença Covid-19.

"É preciso de facto, sensibilização e informação de todos os médicos para a necessidade de gerar códigos e de como o fazer. Sei que os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) estão a arrancar com várias iniciativas nesse sentido", destacou.