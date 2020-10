DGS diz que é preciso distinguir sequelas que ficam da doença ou do internamento

Veja também:

A diretora-geral da Saúde afirmou esta sexta-feira que é preciso distinguir se as sequelas que ficam nos doentes com Covid-19 derivam da doença ou do tratamento e do longo tempo de internamento nos cuidados intensivos.

“Temos que perceber o que é que se deve à própria Covid-19 ou o que é que se deve às consequências do tratamento e do internamento”, disse Graça Freitas na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19.

Graça Freitas lembrou que a epidemia em Portugal começou no dia 2 de março, mas já tinha começado em dezembro na China e começam agora a surgir números e estudos relacionados com possíveis sequelas.

“Mas temos que distinguir aqui duas situações, nomeadamente as do foro neuromuscular e da questão relacionada com a perda de capacidade física e muscular, e de sequelas que ficam e que podem ter diretamente a ver com a doença, ainda não temos a certeza absoluta, ou podem ter a ver com o facto de alguns destes doentes terem tido internamentos prolongados, nomeadamente em unidades de cuidados intensivos”, adiantou.

A diretora-geral da Saúde explicou que as pessoas que ficam em cuidados intensivos, ventiladas e por períodos longos, independentemente da doença que deu origem a esse internamento, podem apresentar sequelas que podem ser reversíveis com a fisioterapia e tratamento e com a passagem do próprio tempo.