Vacina para a Covid-19 pode chegar na primavera, "se tudo correr bem"

As primeiras vacinas contra o coronavírus devem chegar na primavera do próximo ano, "se tudo correr bem", prevê o diretor-executivo da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), o italiano Guido Rasi.



"É muito difícil, quase impossível, ter a vacina até 2020. Se tudo correr bem, nos primeiros meses de 2021 poderá haver três vacinas aprovadas pela EMA", adiantou Rasi ao canal de televisão de informação "Skytg24", citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

Rasi esclareceu que "as primeiras doses para as populações de risco devem chegar na primavera de 2021, com um início significativo da vacinação" e que "a disponibilidade de doses aumentará muito rapidamente, após a aprovação. Julgo que, se tivermos sorte, muitos dos que desejam ser vacinados podem fazê-lo até o verão de 2021", anteviu ainda.

O diretor do EMA vincou que "a chegada da vacina será o início do fim da pandemia, mas não o fim", e "que só depois de um ano de vacina disponível, se saberá se a pandemia diminuirá significativamente".

Questionado sobre se as máscaras podem ser dispensadas quando a vacina chegar, Rasi considerou que "em princípio, certamente que não", acrescentando que só será possível "dispensar o distanciamento e as máscaras quando existirem os primeiros dados sobre a eficácia da vacina".