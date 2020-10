Paris. Decapitado professor de História que mostrou caricaturas de Maomé

Um homem foi decapitado esta sexta-feira numa rua em Val-d'Oise, nos arredores de Paris. As autoridades suspeitam de terrorismo, avança a agência AFP. O alegado autor do ataque, que teve lugar em Conflans Sainte-Honorine, foi abatido pelas forças de segurança, avança a estação de televisão BFMTV. O suspeito foi avistado por uma patrulha com uma faca na mão, nas imediações do local do ataque, e acabou por ser alvejado mortalmente. Segundo a Reuters trata-se de um homem de 18 anos, nascido em Moscovo. A vítima será um professor de História, que tinha mostrado caricaturas do profeta Maomé durante uma aula, avança fonte da polícia à agência Reuters.

A reprodução de imagens de Maomé é considerada uma blasfémia pelos fundamentalistas islâmicos. O caso está a ser acompanhado pela procuradoria antiterrorismo. Foi aberta uma investigação por assassinato relacionado com terrorismo e associação terrorista.



Testemunhas disseram à polícia que ouviram o atacante gritar "Allahu akbar" (Deus é grande), refere a agência Reuters. Um porta-voz das forças de segurança disse que esta informação está a ser investigada. Numa mensagem divulgada nas redes sociais, a polícia francesa apela à população para evitar a zona onde ocorreu o crime. O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai deslocar-se ao local do ataque, foi entretanto anunciado, com o ministro da Educação a dizer que o homicídio do professor é "um ataque a toda a República francesa". "A nossa unidade e determinação são as únicas respostas face a esta monstruosidade que é o terrorismo islâmico", escreveu o ministro Jean-Michel Blanquer no Twitter.