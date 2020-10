Covid-19. Novas restrições podem salvar milhares de vidas, diz OMS

“A evolução da situação epidemiológica na Europa suscita grande preocupação”, afirma Hans Kluge numa conferência de imprensa virtual. “As projeções de modelos epidemiológicos indicam que políticas de relaxamento prolongadas podem impulsionar, até janeiro de 2021, a mortalidade diária em níveis quatro a cinco vezes maiores do que o registado em abril”, avisa .

Os números estão a aumentar a cada dia e, segundo o diretor regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa, as infeções diárias são hoje "duas a três vezes" mais do que nos primeiros meses da pandemia. O número de mortes é, contudo, "cinco vezes menor".

O diretor da OMS para a Europa vê, por isso, com bons olhos a implementação de restrições “mais rígidas em muitos países” da região. “Isso é bom, porque são absolutamente necessárias”.

“São respostas adequadas e necessárias ao que os dados nos dizem: a transmissão e as fontes de contaminação ocorrem em residências e locais públicos fechados e em comunidades que não cumprem com as medidas de autoproteção”, destaca.

Mais casos, menos mortes

“O número diário de casos aumenta, os internamentos hospitalares aumentam, a Covid-19 é agora a quinta causa de morte e o limite de mil mortes diárias já foi atingido”, aponta.

Segundo o diretor regional, na semana que agora termina, a Europa “registou a maior incidência semanal de casos desde o início da pandemia, com quase 700.000 infeções notificadas” – número que, no total, já “ultrapassou os sete milhões” e que passou “de seis para sete milhões em apenas 10 dias”.