​Covid-19: Como explicar o "milagre" chinês? Até Portugal já tem mais casos

Serão credíveis, os números apresentados por Pequim? O Ocidente tem grandes dúvidas. Será mais fácil acertar no Euromilhões do que encontrar uma resposta válida para esta pergunta, sobretudo porque não é possível fazer uma avaliação independente.

“StayAway Covid” chinesa é mandatória



Mas há muitas mais regras e sem discussão. Por exemplo, a aplicação “StayAway Covid” chinesa é mesmo obrigatória e funciona como um semáforo.

"A app existe desde janeiro ou fevereiro, e é obrigatória a sua instalação. Toda a gente tem que ter um código verde para poder circular. Se o código não estiver verde, essa pessoa terá que em casa, de quarentena, para não contaminar os outros. Não lhe será permitido o acesso a qualquer local."

Ou seja, se o código for vermelho, nem vale a pena tentar ir a uma loja ou restaurante.

Em contrapartida, a questão dos lares não se põe. Em Portugal têm sido um dos principais focos de alarme, mas a realidade chinesa é mesmo diferente, também no plano cultural.

"Aqui praticamente não existem lares. O normal é que os avós vivam com os seus filhos e os netos, percebe? Aqui não há muito essa ideia 'do descartar' as pessoas mais velhas. Os mais idosos convivem numa mesma casa com o resto da família. Esse problema não se põe cá porque não é frequente colocar as pessoas em lares", afirma António Rosa.

Em síntese, os números chineses da Covid causam grande surpresa e não têm gerado grande credibilidade, à escala mundial, mas só temos acesso aos números oficiais. Agora, é verdade que a prevenção é muito mais apertada. Seria possível impor medidas tão apertadas no mundo ocidental? Poucos acreditarão que sim.