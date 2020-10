Covid-19. UCI recusa fim antecipado da Volta a Itália

A UCI recusou o pedido da EF Pro Cycling, equipa do português Rúben Guerreiro, que pediu à organização da Volta a Itália para dar como terminada a prova devido aos casos de Covid-19 no pelotão.

Na terça-feira, as equipas MItchelton-Scott e Jumbo-Visma desistiram da participação no Giro devido a casos de Covid-19 em ciclistas e membros do "staff" técnico. A EF Pro Cycling acredita que a "bolha" de segurança está comprometida.

"Com uma bolha claramente comprometida e com um atraso esperado entre a exposição ao vírus e os sintomas e testes positivos, é preciso esperar que mais apareçam mais casos", pode ler-se na carta enviada.

A EF Pro Cycling, equipa que já coquistou duas etapas este ano, com as vitórias de Jonathan Caicedo, na terceira etapa, e de Rúben Guerreiro, na nona, quer evitar "desistências caóticas equipa a equipa".