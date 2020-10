Pedro Proença. Adeptos mostraram que "conseguem ter comportamento civilizado"

O presidente da Liga Portugal avalia de forma extremamente positiva os testes feitos ao regresso dos adeptos aos estádios de futebol.

Em declarações à Sport TV, esta sexta-feira, Pedro Proença classificou como "altamente positivos" os testes levados a cabo no Santa Clara-Gil Vicente, da I Liga, e em dois jogos da II Liga, Académico de Viseu-Académica e Chaves-Feirense, além de dois encontros da seleção nacional, frente a Espanha e Suécia:

"Toda a narrativa que defendíamos de que o adepto de futebol consegue ter comportamento civilizado foi evidente. Já tivemos capacidade de com a Direção-Geral de Saúde [DGS] fazer essa reflexão. O futebol tem demonstrado, mesmo num tempo difícil, que é possível, com as condições que temos hoje, com uma quota, com regras bem definidas e a supervisão da DGS, que é possível ter público nos estádios. Os testes mostraram que o público do futebol tem capacidade para estar num espetáculo desta natureza."



Na segunda-feira, haverá nova reunião entre a Liga e a DGS, em que será discutido o relatório do Feirense-Chaves, último jogo-teste.

Proença perspetivou que, durante a próxima semana, serão conhecidas "as decisões finais" sobre a reintegração do público.