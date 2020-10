Leixões estreia-se a vencer com reviravolta no dérbi do Mar

O Leixões estreou-se a vencer na II Liga, esta sexta-feira, ao derrotar o Varzim, com reviravolta, por 3-1, no dérbi do Mar da quinta ronda.

Depois de uma primeira parte sem golos, com Beto em grande nível, o Varzim abriu o marcador aos 52 minutos. Contudo, quatro minutos depois, Rui Pedro (que já passou pelo Varzim) empatou.

Começou, então, o "show" de Jota Silva, que consumou a cambalhota no marcador ao minuto 66 e fixou o resultado final nos descontos.

Com este resultado, ascende ao 11.º lugar, com seis pontos em seis jogos. Já o Varzim cai para a 13.º posição, com cinco pontos.