Chaves goleia Feirense no último teste ao público nos estádios

A seleção abriu o "ketchup" dos golos nos jogos de teste ao público nos estádios, em Portugal, e o Desportivo de Chaves espremeu bem a garrafa, ao golear o Feirense por 0-4, esta quinta-feira.

Em jogo em atraso da primeira jornada da II Liga (adiado devido a surto de Covid-19 na equipa visitante), o Chaves abriu a contagem por intermédio de Rocha, aos 13 minutos. Vinte minutos depois, Batxi ampliou e, sobre o intervalo, João Teixeira apontou o terceiro.

O bis de João Teixeira, praticamente a abrir a segunda parte, aos 49 minutos, confirmou a goleada flaviense no Marcolino de Castro.

Com este resultado, o Chaves subiu ao terceiro lugar, com 11 pontos. Ultrapassou o Feirense, que caiu para quarto, com 10 pontos.