​Belenenses SAD pode mudar de nome

"A advogada Natacha Carvalho Soares procedeu ao registo das marcas Comporta Football Club e Comporta Football Team. Isto conjugado com os registos que a própria B-SAD fez no RNPC para alterar a denominação da sua firma para estes nomes ligados à Comporta, permite-nos acreditar que a B-SAD vai mudar o nome da sua equipa para Comporta", disse o dirigente ao jornal "A Bola".

A notícia desta mudança de nome, surge depois de, em Setembro, a SAD ter confirmado o interesse em mudar o clube para Grândola, a 30 quilómetros da Comporta.

Patrick Morais de Carvalho acusa a SAD de "prestar falsas informações à Liga de Clubes", de forma a poder continuar a utilizar o nome Belenenses.



"Comunicaram à Liga que têm um parecer do RNPC que os impede de mudar o nome da firma. Posso afirmar peremptoriamente que isso é completamente falso já que o RNPC jamais emitiu qualquer parecer nesse sentido, pelo contrário aprovou entre outras a alteração da firma para B-SAD. O que digo comprova-se pelos documentos que agora tornamos públicos. Já tiveram vários nomes aprovados no RNPC, sem qualquer ligação ao clube, mas não avançaram com as alterações. Estão portanto conscientes de mais uma mentira e continuam a incorrer no crime de desobediência qualificada ao utilizar o nome do Belenenses, que é uma marca registada que pertence ao clube", afirmou ainda.