Scolari vai treinar na segunda divisão brasileira

Luiz Felipe Scolari foi anunciado, esta madrugada, como novo treinador do Cruzeiro, da segunda divisão brasileira.

O antigo selecionador português, hoje com 71 anos, foi o escolhido para reerguer o clube de Belo Horizonte, que caiu na última temporada para a segunda divisão e está, a meio da época, em zona de despromoção para o terceiro escalão.

O Cruzeiro é um dos maiores clubes brasileiros, tendo conquistado três títulos de campeão, incluíndo o bicampeonato em 2013 e 2014, assim como duas Copas Libertadores.

Scolari assina contrato por duas temporadas e Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, explica que a contratação do experiente treinador representa um novo projeto no clube, a longo-prazo.

"Queremos anunciar que está fechado com o Felipão, penta-campeão mundial, já esteve connosco e está a voltar para fazer um projeto que vai muito para além deste ano", afirmou, nas redes sociais.



Scolari também se mostrou satisfeito por regressar ao clube que já tinha representado entre 2000 e 2001, antes de assinar pela seleção brasileira, onde venceu o Mundial 2002.

"Não queremos só esse ano, queremos pensar em 2021, 2022 e 2023. Vou estar convosco para dar tudo o que posso dar, com o meu conhecimento, amizade, retribuir tudo o que o Cruzeiro me deu", afirmou.

Scolari volta ao ativo depois de ter deixado o Palmeiras na reta final da última temporada. O técnico perdeu o título para o Flamengo de Jorge Jesus.

Ao longo da carreira, Scolari orientou ainda clubes como Grémio, Chelsea, Guangzhou Evergrande, assim como a seleção portuguesa e brasileira. Esteve na equipa das quinas entre 2003 e 2008, tendo chegado à final do Euro 2004 e às meias-finais do Mundial 2006.

Scolari conta com quase 30 títulos no palmarés, entre os quais dois campeonatos brasileiros, uma FA Cup, um Campeonato do Mundo e duas Libertadores.