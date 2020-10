Montpellier tem 12 infetados com a Covid-19

O Montpellier anunciou, em comunicado, que conta com 12 pessoas infetadas com a Covid-19 na equipa principal, entre os quais estão oito jogadores e quatro elementos do "staff" técnico.

A equipa fez testes PCR de rastreio na quinta-feira e soube os resultados na manhã de sexta-feira. O Montpellier anunciou que fará uma nova ronda de testes a todo o grupo e os casos positivos estão já a cumprir isolamento profilático.

De acordo com o protocolo da liga francesa, um jogo dos campeonatos profissionais é mantido desde que o clube tenha 20 jogadores disponíveis, num plantel de 30, requisito que o Montpellier ainda cumpre.

A equipa onde jogam os portugueses Pedro Mendes e Matis Carvalho jogam em casa do Mónaco no domingo, às 14h00, em jogo da sétima jornada da Ligue 1.

O Montpellier ocupa, à data, lugar europeu, no quinto lugar do campeonato, com dez pontos, a quatro do líder Rennes.

A França entre esta sexta-feira, à meia-noite, novamente em estado de emergência, com recolher obrigatório em algumas cidades do país, mais afetadas à data pela Covid-19. O país atinge novos recordes de infeções diárias, sendo que registou mais de 30 mil novos casos na quinta-feira.

No total, a França soma 809.684 infetados pelo novo coronavírus e 33.125 mortos, dos quais 88 foram nas últimas 24 horas.