Mbappé bisa na goleada do PSG

O Paris Saint-Germain retomou a liderança da Liga francesa, esta sexta-feira, ao vencer no terreno do Nimes, por 0-4.

A história do resultado começou a ser escrita aos 12 minutos, quando Loick Leandre, do Nimes, viu o cartão vermelho direto. Vinte minutos depois, Kylian Mbappé abriu a contagem para o campeão francês.

Apesar da vantagem numérica, o PSG só garantiu a vitória nos15 minutos finais. Ao minuto 77, Alessandro Florenzi ampliou a vantagem e, seis minutos volvidos, Mbappé fez o segundo da conta pessoal. Aos 88 minutos, Pablo Sarabia fixou o resultado final.

Com este triunfo, o PSG junta-se ao Rennes na liderança da Ligue 1, com 15 pontos. O Nimes é 13.º classificado, com oito pontos.