Kondogbia critica presidente do Valência. "Enganaste o treinador e a mim"

Geoffrey Kondogbia recorreu às redes sociais para critica publicamente o presidente do Valência, Anil Murthy, em relação ao projeto desportivo do clube espanhola.

O Valência permitiu a saída de jogadores importantes como Rodrigo, Ferran Torres, Coquelin, Garay e Parejo, sem qualquer contratação relevante para os substituir. Kondogbia, que ficou no clube, deixou a crítica no "Instagram" e diz que se sente enganado.

"Depois de teres destruído um projeto ambicioso, tiveste que enganar o treinador e a mim. Obrigado Anil Murthy", pode ler-se.

Javi Gracia, treinador da equipa, demonstrou vontade de deixar o Valência depois do fim do mercado de transferências, depois do clube ter estado perto de assegurar algumas contratações, entre as quais Diogo Leite, do FC Porto.

Kondogbia também terá estado perto do Atlético de Madrid, mas o médio de 27 anos ficou mesmo no Valência. Kondogbia chegou ao clube em 2017 e soma a quarta época no clube, com contrato até 2022.

Antes, o médio passou pelo Lens, Sevilha, Mónaco e Inter de Milão.