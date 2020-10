Covid-19. Ministro italiano insiste que Cristiano Ronaldo terá violado protocolo

Veja também:

O ministro do Desporto italiano mantém a opinião de que Cristiano Ronaldo pode ter violado o protocolo daquele país em relação ao processo de quarentena, depois de ter testado positivo ao novo coronavírus.

Vincenzo Spadafora criticou o facto de o avançado da Juventus ter voltado a Turim, depois de ter ter sido diagnosticado com a Covid-19 em Portugal, ao serviço da seleção. Cristiano Ronaldo defendeu-se, dizendo que "é tudo mentira" e que cumpriu "todos os protocolos". Em comunicado, esta sexta-feira, o ministro italiano manteve a posição sobre o assunto, sem se referir explicitamente ao jogador português.

"Não tenho intenção de continuar indefinidamente neste assunto: confirmo o que disse ontem [quinta-feira] sobre o abandono do hotel por alguns jogadores da Juventus, com base, entre outras coisas, nas comunicações com as autoridades de saúde de Turim", escreveu.

Com a garantia de que não vai "mais falar sobre o assunto", Vincenzo Spadafora renovou os "votos de uma recuperação rápida para todos os que acusaram positivo", incluindo Cristiano Ronaldo.