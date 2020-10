Covid-19. Cristiano Ronaldo garante que "não quebrou qualquer protocolo"

Veja também:

Cristiano Ronaldo garante que não quebrou qualquer protocolo ou lei em relação ao processo de quarentena, depois de ter sido diagnosticado com a Covid-19.

O avançado da Juventus voltou a Turim, em Itália, depois de ter testado positivo em Portugal, ao serviço da seleção. Ronaldo voltou a Turim e cumpre quarentena em casa. O capitão da seleção entrou em direto nas redes sociais para esclarecer o seu estado de saúde.

"Não infringi nenhum protocolo. Andam a dizer que violei as leis italianas, mas é tudo mentira. Eu e a minha equipa falámos e tivemos a responsabilidade de fazer as coisas todas bem. Tudo com autorização. Principalmente para o senhor italiano cujo nome eu não vou dizer, é mentira, cumpri todos os protocolos", disse.