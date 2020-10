Supermercado online combate desperdício alimentar e promete até 70% de poupança

Chantal Gispert, co-fundadora da GoodAfter, que além de Portugal também atua em Espanha, explica que as “pessoas não tiveram outra alternativa senão ficar em casa e fazer as suas compras online”, mas muitos dos supermercados “não conseguiram entregar a horas” e isso abriu a possibilidade de muitos descobrirem “as alternativas que existiam no mercado”.



“E quem não nos conhecia passou a conhecer-nos. Muitas pessoas ficaram fidelizadas e continuam a comprar a nós.”

As duas grandes vantagens

Chantal avança que a GoodAfter vende tudo o que seja “linhas obsoletas e produtos descontinuados”; por outras palavras, “tudo aquilo que o fornecedor já não consegue colocar no ponto de venda habitual”.

A líder deste projeto acredita que a mais-valia para o consumidor se vê em duas dimensões. “Primeiro, saber que os alimentos já não vão ser destruídos e um impacto importante nos bolsos, um preço muito mais económico.”

Os descontos, afiança, chegam aos 70% quando o prazo atinge o limite.

Apesar de serem os produtos fora do prazo ou a chegar ao limite da data para consumir que enchem a maior parte da lista disponível na GoodAfter, há casos em que bens dentro do prazo, mas com embalagens amolgadas, são vendidas a um preço com um grande desconto.

Chantal esclarece que este supermercado online só vende produtos não perecíveis − aqueles que têm no rótulo a indicação “consumir de preferência antes de...”.