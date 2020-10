OE 2021. Hotelaria satisfeita com IVAucher, uma "ajuda" e um "sinal muito importante"

O presidente da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP), Raul Ferreira, considerou esta sexta-feira um sinal "muito importante” de estímulo ao setor a medida ‘IVAucher’, inscrita pelo Governo na proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021). “Eu acho que é um sinal de que o Governo quer dar de estímulo à economia”, para “dizer que, no fundo, ‘abre mão’ de uma parte do dinheiro [do IVA] para estimular o consumo”, disse o responsável à agência Lusa. À margem do final da edição deste ano do Congresso Nacional da ADHP, que decorreu em Évora, questionado pela Lusa sobre esta medida, Raul Ribeiro Ferreira frisou tratar-se de “uma ajuda” e “tudo o que são ajudas é bom”. “Se aquilo vai fazer uma grande diferença? O mercado português é sempre um mercado pequenino, por isso, agora é o possível. Acho que é com essa ideia, não é a de nós conseguirmos ficar todos ricos com aquilo, nem vai resolver a ocupação dos hotéis”, argumentou.

Segundo o presidente da ADHP, medidas como esta do ‘IVAucher’ são “sinais importantes” que o Governo dá ao mercado: “A dizer que temos que consumir cá, não vão para fora. É muito importante pelo sinal, não pelo valor financeiro da medida”. No encerramento do congresso, também esteve presente a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que disse à Lusa, a propósito do ‘IVAucher’, estar “confiante de que os portugueses vão perceber o que está em causa e retirar daí os respetivos benefícios”. Segundo a governante, um dos “dois grandes objetivos” do Governo a nível económico tem a ver “com a manutenção dos postos de trabalho”. “Através deste programa de apoio à retoma, entendemos que grande parte destes postos de trabalho” no setor “podem estar garantidos”, disse.