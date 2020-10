António Costa. “A nossa prioridade não é proibir despedimentos, é apoiar a manutenção do emprego”

O primeiro-ministro garante que a prioridade do Governo "não é proibir despedimentos, mas sim apoiar" o emprego.

Em entrevista ao jornal “Público”, António Costa afirmou que o “excesso de rigidez pode significar matar muitos mais postos de trabalho do que aqueles que serão sacrificados para que a empresa se mantenha a funcionar”.

Segundo o governante, no caso das empresas, não se pode “matar o doente com a cura” e o “razoável” – palavra que o líder do executivo socialista utiliza bastante ao longo da entrevista – é “não permitir às empresas abusarem” da crise económica decorrente da pandemia “para fazerem despedimentos que doutra forma não fariam”.

Contudo, é necessário “deixar os estabilizadores automáticos da economia funcionaram com controlo”.

Nesta entrevista, reafirmou que no próximo ano não haverá dinheiro dos contribuintes a financiar o Fundo de Resolução da banca (FdR). “A questão é saber se há dinheiro dos contribuintes a financiar o fundo: não há.”