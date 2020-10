Vieira para Rui Costa: "Eu sou o presente do Benfica e tu o futuro"

Sucessor à vista no Benfica? Luís Filipe Vieira, atual presidente encarnado, considera que Rui Costa representa o futuro do clube.

Luís Filipe Vieira apresentou, esta sexta-feira, a lista para os órgãos sociais do Benfica, na qual se inclui Rui Costa, agora como vice-presidente. Em discurso, destacou três nomes, um deles o do antigo internacional português, com quem trabalha há 12 anos.

"Tem a essência do Benfica: a paixão, o inconformismo, a mística de quem já sentiu no campo a responsabilidade de vestir esta camisola. Já discordámos, já divergimos, porque isso é normal entre os que têm de decidir, mas sempre estivemos de acordo no essencial. Sabe o que foi feito, sabe de onde viemos e para onde vamos, sabe o que queremos e o que projetamos para o futuro do Benfica. Eu represento o presente e tu representas o futuro", declarou o líder do clube da Luz.

Vieira garantiu, ainda, que os estatutos não mudam com a subida de Rui Costa a vice-presidente: "O Rui aceitou fazer parte da minha lista e não quis ser remunerado, vem trabalhar gratuitamente para o Benfica."

As eleições à presidência do Benfica realizam-se a 30 de outubro.