"Vieira nunca pensou em nenhum projeto europeu", acusa Rui Gomes da Silva

Em entrevista a Bola Branca, Rui Gomes da Silva, candidato à presidência do Benfica, acusa Luís Filipe Vieira de nunca ter tido um projeto europeu, de forma a que as águias fossem verdadeiramente candidatas à conquista de um título internacional.

"De todas as outras candidaturas, incluído Luís Filipe Vieira, nunca ninguém falou sobre projeto europeu”, aludindo a ter sido o primeiro a falar verdadeiramente de tornar o Benfica num real candidato a títulos.



Gomes da Silva comenta que Luís Filipe Vieira “começou a falar sobre um projeto europeu há um ano e meio”, porque “se tu falas em projeto europeu, então eu vou-te falar de projeto europeu com o Seixal”, dizendo ainda que a ideia de atacar a Europa com a formação é uma “impossibilidade prática”, acusando o presidente do Benfica de “uma dupla mentira”, porque “nunca pensou em nenhum projeto europeu nas atuais circunstâncias”.



O antigo vice-presidente de Luís Filipe Vieira, e atual candidato à presidência, fala em “falta de cultura de vitória” no Benfica e recorda a eliminação da Liga dos Campeões contra o PAOK, esta época, que não foi lamentada por Vieira nem pelos restantes candidatos.

“Perdemos com o PAOK, que tem um plantel de valor dez vezes inferior ao nosso” e, no dia seguinte, “Luís Filipe Vieira e todas as candidaturas que havia na altura, com exceção de mim, vieram dizer que isto não interessa, temos é de ganhar ao Famalicão”.

Na opinião de Rui Gomes da Silva, isto mostra que “falta cultura de vitória, que é uma coisa que o adeptos têm e que quem está neste momento na direção do Benfica não tem”. A explicação é que a direção do clube “não sente o Benfica”, acrescentando que “não se pode entender que uma derrota do Benfica igual a beber um copo de água".

Gomes da Silva promete fazer do Benfica um candidato permanente à conquista da Liga dos Campeões, com Jorge Jesus enquanto seu treinador.

“Vou fazer aquilo que ainda ninguém teve coragem, que é discutir com o treinador do Benfica”, com o objetivo de saber “quais são os passos necessários para que, em conjunto, assumamos a tal ambição europeia. Apesar de Jesus ter estado envolvido num projeto contra nós [no Sporting] vamos perdoar, mas não esquecer. Vamos pegar em Jorge Jesus e tentar fazer aquilo que é preciso para ter um Benfica permanentemente candidato a um título da Liga dos Campeões”, afirma.



Para Rui Gomes da Silva “o Benfica tem de se comparar a Real Madrid e a Barcelona” que “não andam por aí a dizer quantas Liga Europa, ou quantas Taças das Cidades com Feiras é que ganhou”, completando que “o ridículo foi ter apresentado, no meio dos títulos ganhos por Jorge Jesus, duas finais perdidas”.