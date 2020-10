Rui Gomes da Silva: "Em quatro anos tenho o Benfica apto para ser campeão europeu"

Benfica "permanentemente candidato a campeão europeu"

O antigo vice-presidente dos encarnados considera que tem o melhor projeto, entre os candidatos à presidência ao afirmar que “os sócios do Benfica têm de escolher entre os interesses e o projeto”. O seu plano para o clube permite afirmar que “em quatro anos tenho o Benfica apto para ser campeão europeu".

"Não digo que vamos ser, mas vamos tentar ser. Claro que dois ou três jogadores com o estatuto do Cavani cabem neste projeto, mas o problema é ter de gastar de o dinheiro para ser campeão europeu em 109 jogadores”, afirma.

Nesse sentido, Rui Gomes da Silva quer "pegar em Jorge Jesus e tornar o Benfica permanentemente candidato a ser campeão europeu". "O Benfica tem que se comparar ao Real Madrid e Barcelona. O Real não anda a dizer quantas Ligas Europas e quantas Taças das Cidades com Feiras é que ganhou. O ridículo disto é apresentar Jorge Jesus com duas finais perdidas como títulos que ele ganhou. Um clube da dimensão do Benfica não se pode vangloriar de finais perdidas".

Nesta entrevista a Bola Branca, Rui Gomes da Silva considera que o projeto do candidato João Noronha Lopes é uma copia do seu, estranhando o 'timing' da candidatura.

“Ninguém chega ao Benfica, definindo em determinado momento que quer ser candidato. Contem lá melhor esta história. Mas quem olha para a lista percebe o que querem e o que representam”, atira.

Rui Gomes acredita que vai vencer as eleições, mas se tal não aconteceram vai continuar na luta pelo lugar: “Um projeto para o Benfica não termina por causa de um resultado. Fernando Martins e Jorge de Brito tentaram ser presidentes e só mais tarde é que o conseguiram”.

As eleições no Benfica estão marcadas para o final do mês, a 30 de outubro, com Luís Filipe Vieira, Rui Gomes da Silva, João Noronha Lopes e Bruno Costa Carvalho como candidatos.