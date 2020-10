Valter Hugo Mãe: “Saí das piores coisas da minha vida com a sensação de que estou acompanhado” por Deus

Na capa de “Contra Mim” está uma ilustração do artista plástico Agostinho Santos que revela Valter Hugo Mãe despido, confundindo-se com a raiz de uma árvore colorida que lhe sai pela cabeça. É assim que o escritor, que venceu em 2007 o Prémio Literário José Saramago, se apresenta neste livro aos seus leitores: despido de preconceitos e deixa a nu a sua vida a quem a quiser conhecer.



A obra, que chega quinta-feira às livrarias pela mão da Porto Editora, reúne um conjunto de textos inéditos, escritos ao longo de 15 anos. A maioria são um revisitar das memórias de infância deste escritor nascido em Angola.

O livro dedicado aos pais do escritor, Antónia Rodrigues Alves e Jorge Augusto Pimenta de Lemos, abre com um texto sobre a mãe. Figura a quem o escritor presta eterna homenagem ao usar no seu pseudónimo o apelido “Mãe”.

Em entrevista ao programa “Ensaio Geral” da Renascença, Valter Hugo Mãe refere-se a este seu novo livro como “bizarro” e justifica esta classificação por a obra contar a história da sua infância até à adolescência, “aos 13 anos”.

“É sobretudo, uma memória do tempo de Paços de Ferreira e a chegada às Caxinas”, explica o escritor, que confessa que este é um livro em que se “mete” consigo próprio.

“É um livro que me provoca, que me cria ansiedade e me coloca em perigo”, conta Valter Hugo Mãe, o escritor que apesar de se ter formado em Direito, preferiu dedicar-se à escrita.