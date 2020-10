Empresário garante que Vietto "fica no Sporting até final da temporada"

O empresário de Luciano Vietto garante que o avançado argentino não será tentado por uma hipotética proposta da Arábia Saudita.

"Vai ficar no Sporting, sim. É garantido, até final da temporada", afirma Herman Reguera, em declarações a Bola Branca.

Além de garantir que "é seguro" que Vietto ficará em Alvalade, pelo menos, até ao final da época, Reguera explica não estar a par de eventuais conversas entre os clubes e que, a haver propostas, não terão chegado ao seu conhecimento.

"Não há nada. Não sei se falaram com o clube, não tenho ideia. Estou de férias e não falei com ninguém do Sporting, ou seja, não há nada", adianta o empresário do argentino.

Rúben Amorim poderá, portanto, contar com o "10" leonino frente ao FC Porto, no clássico de domingo, em Alvalade, para a I Liga.