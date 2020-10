Coates e Plata regressam aos treinos no Sporting a dois dias do clássico

Sebastian Coates e Gonzalo Plata regressaram das respetivas seleções e já treinaram às ordens de Rúben Amorim, a dois dias do clássico contra o FC Porto, em casa.

Depois de ontem terem feito trabalho de recuperação, os internacionais sub-21 Pedro Porro, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves já integraram a sessão desta quinta-feira.

Jovane Cabral e Zouhair Feddal também já treinaram sem limitações e poderão estar aptos para o clássico.

Andraz Sporar treinou integrado sob vigilância médica e Eduardo Quaresma fez apenas tratamento.



O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10h00. Rúben Amorim faz a antevisão da partida, em Alvalade, às 18h30. O primeiro clássico da época joga-se na noite de sábado, com apito inicial marcado para as 20h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.