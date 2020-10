Bruno de Carvalho. Rui Pinto é "sem dúvida nenhuma um denunciante"

Bruno de Carvalho espera "justiça" no caso de Rui Pinto, mas deixa mais esclarecimentos para depois do seu depoimento.

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, acredita que Rui Pinto "é um denunciante", e espera que "seja feita justiça" no processo "Football Leaks".

Mitroglou esteve perto de ser reforço do Sporting, como foi revelado nos documentos expostos no "Football Leaks". Bruno de Carvalho é claro em relação à transferência: "Percebe-se que poderia ter sido ex-jogador do Sporting, nós é que não o quisemos".

O internacional grego viria a reforçar o Benfica, onde apontou 52 golos em duas épocas, antes de rumar ao Marselha.

Bruno de Carvalho já teria dado a sua opinião em relação ao tema "Football Leaks" nas redes sociais, na noite de quarta-feira.

"Portugal e o mundo vivem a pandemia da Covid-19 e da corrupção. Com as minhas palavras espero colaborar para que quem é corrupto seja castigado. Se usamos máscaras, como cumprimento de regras de responsabilidade social, este julgamento deve analisar as inúmeras "máscaras" que têm vindo a ser usadas por quem viola a lei, e rever algumas "regras", para que quem prevarica, seja realmente punido", disse.

Ainda esta quinta-feira serão ouvidos Virgílio Lopes, Manuel Fernandes, Rui Caeiro, Pedro Solano Almeida e José Vicente de Moura.

Rui Pinto diversos documentos confidenciais que tornou públicos no site "Football Leaks", entre eles está o contrato do treinador Jorge Jesus quando foi para o Sporting, contrato de revogação de trabalho desportivo com Marco Silva, a minuta do contrato de empréstimo por uma época de Mitroglou, contratos de direitos desportivos e económicos, tranferências e muito mais.