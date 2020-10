Bruno de Carvalho desiste de queixa contra Rui Pinto. "Temos de lhe tirar o chapéu"

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, decidiu desistir da queixa contra Rui Pinto por violação de correspondência privada, depois do dirigente ter visto o seu e-mail acedido de forma ilegal, assim como outros elementos da estrutura leonina.

"Vou desistir do procedimento criminal contra Rui Pinto por violação de correspondência", disse Bruno de Carvalho, enquanto testemunha do processo "Football Leaks".



Bruno de Carvalho vai mais longe e diz até que o e-mail que foi acedido não foi o seu: "O Rui Pinto entrou num email de um Bruno. Falhou foi no alvo".

O ex-dirigente do Sporting e atual comentador desportivo acaba mesmo por elogiar Rui Pinto e o site "Football Leaks", pela forma como iniciou diversas investigações judiciais: "Foi super positivo e espero que daqui a uns anos seja altamente moralizador. Temos de tirar o chapéu a Rui Pinto, que espoletou muitas investigações importantes, como o 'Luanda Leaks', e deu impulso à investigação no futebol"

Bruno de Carvalho disse ainda que, numa primeira fase, achava que o site do Rui Pinto era "para virar o Sporting".

Explicou ainda que, até hoje, nunca teve a perceção de ataques informáticos ao Sporting antes do dia 22 de setembro de 2015. “Não faço mesmo ideia, nunca me chegou essa informação. Acho estranho porque era um processo que me dizia respeito e eram coisas do Sporting”.O ex-presidente da SAD Sporting garantiu que apenas soube do dia 22 de setembro quando o sistema informático sofreu um apagão.

Confessou nunca ter ligado o ataque informático ao site "Football Leaks", embora tenha admitido que o departamento jurídico estava sempre atento às publicações e fazia impressões das mesmas. “Até me deu jeito que aquilo saísse. Os contratos com a Doyen eram vergonhosos", denunciou Bruno de Carvalho dizendo que o site constatações e denuncias que andou a fazer durante anos, “aquilo folgava-me as costas”.

Muito critico acusou a Doyen de ser pouco honesta “era um euromilhões onde não tínhamos de jogar e era só pedir o dinheiro”. “Fui ameaçado por querer acabar com os fundos da Doyen”, desabafou.