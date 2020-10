Candeia que vai à frente

A seleção cumpriu ontem a sua obrigação vencendo a Suécia no estádio José Alvalade por um concludente 3-0 – um resultado que ficou, apesar de tudo, um pouco para além da exibição.

E não aconteceu assim porque não foi possível fazer alinhar Cristiano Ronaldo.

Claro que com o melhor jogador do mundo no onze a história do jogo poderia ter sido diferente, mas não será honesto dizer que os seus companheiros ficaram aquém das expectativas, antes pelo contrário.

Diogo J, Diogo José Teixeira da Silva de seu nome completo foi, como se esperava, o escolhido pelo selecionador para o preenchimento da vaga deixada por CR7, tendo produzido uma exibição de alta qualidade coroada com dois golos de fino recorte, que nos deixaram a certeza de que o futebol português pode contar com ele e, mais, fez aumentar as “dores de cabeça” de Fernando Santos quando tiver de se debruçar, de novo, sobre as escolhas para o próximo desafio com a França.

Porque os franceses também lograram triunfar ontem na Croácia, a classificação do Grupo 3 da Liga A, a classificação manteve-se imutável, ficando apenas por clarificar a questão do primeiro lugar, dado que croatas e suecos ficaram ontem fora de qualquer corrida.

Por isso, no dia 14 de novembro, sábado, às 19h45, os dois guias da tabela poderão decidir como ficarão arrumadas as contas finais.

E, para concluir esta fase, ficarão então a faltar dois jogos, a realizar três dias depois: Croácia-Portugal e França Suécia, os quais poderão vir a ser pouco mais do que mero cumprimento de calendário.

Está, pois, animada a corrida nesta atípica Liga das Nações, cujo primeiro título foi ganho pela seleção portuguesa. E o segundo também continua perfeitamente ao nosso alcance.

Esperamos estar de hoje a um mês, por esta mesma hora, a festejar mais um passo importante nesse sentido.